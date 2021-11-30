Жириновский призвал сажать торговцев поддельными сертификатами

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости жесткого наказания для россиян, которые продают фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Поддельные документы такого плана политик назвал «преступлением против человека».

Жириновский предложил задерживать и сажать в тюрьму на семь лет тех, кто торгует фальшивыми сертификатами. Об этом написал Ura.Ru в Telegram.

«Это позор, сами себя губим! Надо жестоко наказывать за фальшивые сертификаты и справки. Арестовывать продавцов, в наручники и выводить из подъезда дома, из здания больницы, чтобы все видели: этого мерзавца-продавца ведут», — заявил лидер ЛДПР.

Он призвал в подобных ситуациях быстро проводить суд, а приговор выносить за три дня. После этого нарушителей, по плану Жириновского, ждет колония — до семи лет строгого режима.

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