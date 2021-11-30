Нижнекамская полиция разогнала нелегальную дискотеку без QR-кодов

Нелегальная дискотека без QR-кодов стала поводом для массовых задержаний в Нижнекамске. Под суд пойдут теперь несколько десятков человек.

В татарском Нижнекамске попытались организовать платную дискотеку в частном доме. QR-коды для гостей мероприятия не требовались. В итоге гулянку прекратила полиция, передает «Интерфакс».

На момент прибытия полиции в здании находились 54 человека, включая 22 несовершеннолетних. Все эти люди были доставлены в управление МВД по району.

Правоохранители составили протоколы на организаторов, а также на родителей несовершеннолетних за несоблюдение требований к предупреждению вреда здоровью детей. Кроме того, административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») были составлены и в отношении 10 несовершеннолетних.

Теперь всеми этими людьми займется суд.

До этого в Казани QR-коды стали камнем преткновения между охранником торгового центра и одним из посетителей. Когда мужчину, который пришел в ТЦ, попросили предъявить документ о вакцинации, он набросился на сотрудника охраны с ножом.