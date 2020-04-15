    15 апреля 2020, 01:25

    Жириновский призвал КПРФ поменять название из-за Бога и «кандитада-миллиардера»

    Александра Каширина

    Члены КПРФ давно не придерживаются основ коммунизма, поэтому не имеют права так называться. Им надо переименоваться в социал-демократов, заявил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
    Жириновский призвал КПРФ поменять название из-за Бога и «кандитада-миллиардера»

    Среди прочих изменений российский политик упомянул, что члены коммунистической партии «признали бога и отказались от атеизма».

    «Они отказались от госсобственности и теперь поддерживают частный сектор», — также указал Жириновский.

    Напомнил он и о требовании «коммунистов» в Мосгордуме поддержать бизнес, а также о выдвижении от КПРФ на последних выборах президента России «кандидата-миллиардера».

    «Они отошли от интернационализма и стали националистами. По сути, ничего в КПРФ не осталось от Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Геннадий Андреевич [Зюганов] молодец, полностью изменил партию. Но ведь это же обман миллионов людей», — пожаловался политик.

    «Если называете себя коммунистами, то и оставайтесь ими. А если вы больше не коммунисты, то меняйте название, вы — социал-демократы», — заключил Жириновский.

    Ранее лидер ЛДПР предложил, чтобы президента избирал не народ, а Госсовет, а также выступил за проведение досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию РФ.