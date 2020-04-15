Жириновский призвал КПРФ поменять название из-за Бога и «кандитада-миллиардера»

Члены КПРФ давно не придерживаются основ коммунизма, поэтому не имеют права так называться. Им надо переименоваться в социал-демократов, заявил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди прочих изменений российский политик упомянул, что члены коммунистической партии «признали бога и отказались от атеизма».

«Они отказались от госсобственности и теперь поддерживают частный сектор», — также указал Жириновский.

Напомнил он и о требовании «коммунистов» в Мосгордуме поддержать бизнес, а также о выдвижении от КПРФ на последних выборах президента России «кандидата-миллиардера».

«Они отошли от интернационализма и стали националистами. По сути, ничего в КПРФ не осталось от Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Геннадий Андреевич [Зюганов] молодец, полностью изменил партию. Но ведь это же обман миллионов людей», — пожаловался политик.

«Если называете себя коммунистами, то и оставайтесь ими. А если вы больше не коммунисты, то меняйте название, вы — социал-демократы», — заключил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР предложил, чтобы президента избирал не народ, а Госсовет, а также выступил за проведение досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию РФ.