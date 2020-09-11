Жириновский предложил провести парад дружбы в Минске с участием «русских патриотов»

Владимир Жириновский предложил провести мирную акцию в центре Минска с участием россиян. Она покажет, что Россия хочет сохранить с Белоруссией дружественные отношения.

Жириновский написал в своем Telegram-канале,что ЛДПР предлагает провести на центральных улицах белорусской столицы парад дружбы и любви. В нем могут принять участие «100 тысяч русских патриотов».

«Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву», — заявил он.

По мнению политика, так белорусы поймут, что Россия не собирается вводить на их территорию войска. РФ любит своего соседа и хочет с ним дружить.

Общественно-политическая обстановка в Белоруссии накалилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По официальным данным, победу на них с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. На втором месте — Светлана Тихановская. Однако она и часть общества не согласились с результатами и потребовали перевыборов.

В стране вот уже месяц проходят акции протеста. В первые дни их подавляли силовики. Лукашенко считает, что за протестным движением стоит Запад.

Тем временем Литва считает, что легитимным президентом Белоруссии является Тихановская.