Жириновский предложил провести парад дружбы в Минске с участием «русских патриотов»
Жириновский написал в своем Telegram-канале,что ЛДПР предлагает провести на центральных улицах белорусской столицы парад дружбы и любви. В нем могут принять участие «100 тысяч русских патриотов».
«Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву», — заявил он.
По мнению политика, так белорусы поймут, что Россия не собирается вводить на их территорию войска. РФ любит своего соседа и хочет с ним дружить.
Общественно-политическая обстановка в Белоруссии накалилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По официальным данным, победу на них с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. На втором месте — Светлана Тихановская. Однако она и часть общества не согласились с результатами и потребовали перевыборов.
В стране вот уже месяц проходят акции протеста. В первые дни их подавляли силовики. Лукашенко считает, что за протестным движением стоит Запад.
Тем временем Литва считает, что легитимным президентом Белоруссии является Тихановская.