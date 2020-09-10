Литва признала Тихановскую «избранным президентом Белоруссии»

Сейм Литвы специальной резолюцией 10 сентября признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Александра Лукашенко нелегитимным правителем. Депутаты поддержали ее требование о проведение новых прозрачных выборах в республике.

Об этом сказано в резолюции, опубликованной на сайте литовского сейма. За документ проголосовал 91 депутат, он был принят единогласно. Среди авторов резолюции отметились глава МИД Литвы Линас Линкявичус и глава сейма Викторас Пранцкетис.

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — Координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — цитирует резолюцию РИА «Новости".

Литовские депутата призвали считать «аннексией страны» любые действия Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений. Они заявили, что Россия «ограничит суверенитет белорусского народа», если подпишет какие-либо новые договоры.

Депутаты сейма намерены потребовать от Москвы отказаться от вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику республики, не поддерживать нелегитимного лидера в его попытках заключить новые трансграничные соглашения.

Экс-президент Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил выразить уважение белорусам выдвижением Светланы Тихановской и его мужа Сергея на Нобелевскую премию мира.