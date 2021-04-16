Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о способе заставить украинские власти снять «водную блокаду» Крыма. Политик предложил построить дамбу у истоков Днепра.

«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Реального перекрытия Днепра и вовсе не потребуется, добавил политик. По его словам, достаточно будет самого факта угрозы, «чтобы вразумить Киев».

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды в республику. До этого Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Недавно на дне Азовского моря начались поиски запасов пресной воды для Крыма. Разведку ведет крупная российская компания. Также ведется разработка подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.