Поиски пресной воды для Крыма начались в Азовском море

На дне Азовского моря начали искать запасы пресной воды для Крыма. Разведку ведет крупная российская компания.

«Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах», — рассказал РИА «Новости» вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Параллельно ведется разработка подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

По словам Кабанов, если разведка пройдет успешно, то пресную воду могут начать подавать в Северо-Крымский канал, который был перекрыт Украиной после присоединения полуострова к России.

Ранее стало известно, что первая установка для опреснения морской воды в Крыму обойдется России в три миллиарда рублей. Ее установят вблизи Ялты. Также зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что власти уже разработали целый комплекс первоочередных и долгосрочных мер, которые необходимы для преодоления дефицита пресной воды в Крыму.