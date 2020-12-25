Жириновский повесил фото памятника «страшной» Аленки в своем кабинете

Скульптуру в городе Нововоронеж демонтировали, так как она не понравилась местным жителям. Жириновский возмутился сносом памятника и заявил, что готов забрать его. Он подчеркнул, что не считает Аленку уродливой.

«Аленушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты», — написал политик.

Ранее сообщалось, что огромная скульптура чернобурой лисы, крадущейся по стене дома, появилась на улице Тургенева в Риге. Этот арт-объект создал студент третьего курса бакалавриата кафедры скульптуры Латвийской академии художеств Александра Маринохи и его отца Олега Маринохи. Лиса напугала некоторых пользователей.

Отмечается, что скульптура посвящена защите пушных животных, которых используют в промышленных целях. Лису изваяли из стали, веревок и стекла при участии организации «Свобода животных».