Пугающая скульптура лисы появилась в центре Риги

Огромная скульптура чернобурой лисы, крадущейся по стене дома, появилась на улице Тургенева в Риге. Этот арт-объект — дело рук студента третьего курса бакалавриата кафедры скульптуры Латвийской академии художеств Александра Маринохи и его отца Олега Маринохи. Лиса напугала некоторых пользователей.

Источник: страница Латвийской академии художеств в Facebook

Скульптура посвящена защите пушных животных, которых используют в промышленных целях. Лису изваяли из стали, веревок и стекла при участии организации «Свобода животных».

Фотографии чернобурки разошлись в Сети. Пользователи со скепсисом отнеслись к таким экспериментам.

«У нас, конечно, нет криповатой Аленки, но вот зато теперь есть зловещая лиса, которая пришла пожрать души грешников. Лиса создана в рамках проекта студентов Латвийской академии художеств, и надеюсь, она переживет чуму, чтобы можно было лично приобщиться к этой прекрасной хтони», — написала пользовательница Twitter с ником Графиня Барбосса.

На улице Тургенева лиса пробудет до 2027 года.