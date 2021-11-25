Жириновский обозвал депутата-коммуниста колхозником

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обозвал депутата от КПРФ Николая Харитонова колхозником. Это случилось из-за то, что тот его перебивал.

Жириновский решил высказаться по ситуации с Валерием Рашкиным, но переключился на критику КПРФ. После этого Харитонов стал его перебивать с места. Председатель ЛДПР назвал оппонента колхозником, написало РИА «Новости».

Однопартийцы Рашкина и Харитонова оскорбились и начали кричать «Позор!».

В четверг, 25 ноября депутаты Госдумы рассмотрели запрос генпрокурора России на лишение Рашкина неприкосновенности за незаконное убийство лося в Саратовской области. Большинство парламентариев поддержали это предложение.