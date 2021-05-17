Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию «девственницей на политическом поле». Он объяснил, что ЛДПР не вступала ни в какие политические союзы.

«Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся», — сказал Жириновский в интервью газете «Коммерсант».

На прошлой неделе Жириновский побывал на «Вечернем Урганте» и «закрыл» шоу. Он пригрозил это сделать в ответ на шутку ведущего о его отношениях с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ургант в одном из выпусков шоу сравнил политиков с семейной парой. Он заявил, что они похожи на полки в плацкартном вагоне — всегда рядом, но не могут соединиться. Жириновскому такая шутка телеведущего не понравилась и он пригрозил закрыть шоу. Тогда Ургант пригласил лидера ЛДПР быть гостем передачи. Юморист отметил, что политик проведет торжественное закрытие шоу.