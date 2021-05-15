Жириновский исполнил угрозу и «закрыл» шоу «Вечерний Ургант»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский побывал на «Вечернем Урганте» и «закрыл» шоу. Он пригрозил это сделать в ответ на шутку ведущего о его отношениях с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Я всегда любил что-то закрыть. Чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию. А сегодня закрываю передачу», — заявил Жириновский.

Иван Ургант «спустил флаг» телешоу с Останкинской телебашни, а Жириновский опустил рубильник.

Ранее в одном из выпусков передачи Ургант сравнил Жириновского и Зюганова с семейной парой. Он заявил, что они похожи на полки в плацкартном вагоне — всегда рядом, но не могут соединиться. Политику эта шутка не понравилась и он собрался закрыть проект.