Россиянам рассказали, как можно лишиться жилья и не узнать об этом

Мало кто может представить, что его личную квартиру могут переоформить на себя профессиональные аферисты, причем сделают они это без ведома хозяина жилплощади. Однако таких случаев в судебной практике предостаточно, рассказал адвокат Олег Сухов.

Мошенники могут подделать паспорт хозяина квартиры, затем от его имени подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, рассказал Сухов в беседе с агентством «Прайм». По указанному договору недвижимость перейдет новому собственнику. При этом признать такую сделку недействительной будет очень непросто.

Лишиться собственного жилья можно и после предоставления другому человеку доверенности с расширенными полномочиями.

Покупая квартиру в новостройке нужно сразу ее оформить. В противном случае в один момент есть риск обнаружить, что она уже не ваша. Позже в суде выяснится, что, по данным Росреестра, у вашей недвижимости уже появился новый собственник. Суду аферисты представляют липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры.

Люди также могут лишиться недвижимости из-за банальной ошибки и несобранности, отметил Сухов. Иногда люди не глядя подписывают договор купли-продажи квартиры, вместо договора займа и залога. В этом случае доказать обман удается далеко не всегда, даже при том, что это было единственное жилье жертвы.

Во избежание одного из указанных сценариев собственникам жилья следует хотя бы раз в год заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН. Она подтвердит, что объект находится во владении своего законного хозяина. В противном случае, если информация не подтвердится, Сухов призывает «не отчаиваться и не медлить, а сразу обращаться к адвокату».

Существует ряд причин по которым жителя России могут выселить из квартиры. Первая из них — это нарушение общественного порядка. Лишиться жилья можно за хулиганство, пьяные дебоши, содержание притона для наркоманов и использование жилья в коммерческих целях. Неуплата коммуналки также является поводом для выселения. Это касается тех, кто систематически игнорирует оплату жилищных услуг.

Среди причин для выселения также указываются задолженность по ипотеке или другим кредитам и расторжение брака.