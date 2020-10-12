Развод и ипотека: россиянам назвали причины выселения из квартиры

Первой из них было названо нарушение общественного порядка. Лишиться жилья можно за хулиганство, пьяные дебоши, содержание притона для наркоманов и использование жилья в коммерческих целях. Помимо прочего, поводом для выселения является неуплата коммуналки. Это касается тех, кто систематически игнорирует оплату жилищных услуг.

Также среди причин задолженность по ипотеке или другим кредитам и расторжение брака. Во втором случае, если недвижимость принадлежала одному из супругов, он или она имеют право выселить второго из квартиры.

Еще в нашей стране распространено мошенничество, основанное на обмане покупателя жилья. Нередко сделки оказываются недействительными. Кроме того, в шаткое положение ставит людей отказ от приватизации. Главными поводами для выселения в таком случае будут смерть человека или длительное проживание за границей.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате разработали законопроект, который предполагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих.