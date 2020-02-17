Жилье в России стали строить медленнее. Так на нас пытаются побольше заработать

В России стали на 18% меньше строить нового жилья. Это связано с тем, что в 2019 году жилой недвижки сдали слишком много. Теперь застройщики выжидают, чтобы продать квартиры подороже.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», в прошлом году в одной только Москве построили и сдали в эксплуатацию пять миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Это абсолютный рекорд за последние 65 лет. По всей России в сумме сдали более 43,5 миллиона «квадратов».

Также эксперты связывают падение жилищного строительства со счетами, которые замораживают, пока застройщик не сдаст дом. Владелец покупает жилплощадь, отдает деньги, но застройщик не получит ни копейки, пока не выполнит все условия контракта.

Жилья стали строить меньше не только из-за перенасыщенности рынка и проблем застройщиков в связи с этим. Как рассказал изданию вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, новые дома вводят медленнее: застройщики ждут более благоприятных условий для продажи жилья.

В стадии строительства в прошлом году находились 130 миллионов квадратных метров. В 2020-м показатели упали до 100 миллионов квадратных метров.

Ранее СМИ сообщили, что к 2022 году цены на жилье в России могут взлететь на 22%. Это связано с ужесточением требований к застройщикам. В результате этого мелкие и средние компании могут окончательно уйти с рынка недвижимости и развяжут руки монополистам, которые смогут делать с ценами на жилье что захотят.