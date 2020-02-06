Цены на квартиры могут вырасти на 25%

Недвижимость в России до 2022 года может подорожать на 25% из-за монополизации и ужесточения требований к застройщикам.

Как сообщила газета «Известия», рост цен более точно можно будет измерить к лету 2021 года, когда закончатся стройки, начатые до введения эскроу-счетов и произойдет монополизация рынка.

Подорожание будет связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу, такими как обязательное наличие трети стоимости проекта. Все это увеличивает издержки строительства до 23%.

Помимо этого, многие средние и мелкие застройщики покидают рынок, что дает монополистам повысить цены. Несмотря на это, в Минстрое исключили введение государственного регулирования цен на жилье, так как это «не является рыночным механизмом».

При этом мнения экспертов разделяются, однако многие согласны с тем, что повышение на 10-15% точно будет.

В 2020 году цены на аренду квартир в крупных российских городах тоже могут вырасти на 5–10%. При этом в первые полгода рост будет небольшой, но уже летом произойдет первый всплеск. За ним может последовать второй скачок цен.