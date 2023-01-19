19 января 2023, 09:28
Жилье покинувших страну россиян предложили отдать сиротам
Вице-спикер Кузнецова предложила отдать сиротам жилье покинувших страну россиян
Имущество россиян, покинувших страну, необходимо отдать нуждающимся в жилье сиротам. С таким предложением на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, написал ТАСС.
«Есть люди, предавшие свою страну. Может быть, при поиске средств на жилье для сирот стоит искать ресурсы в этом направлении? В том числе, есть покинувшие страну люди, есть иностранные организации, собственниками которых в России являются представители недружественных стран», — заявила она.
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Парламентарий подчеркнула, что в этом вопросе начала накапливаться тревожность.
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«От решения этой задачи мы не отступим, пока не сделаем первых серьезных шагов», — добавила Кузнецова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал актуальность темы конфискации имущества россиян, покинувших страну. При этом он напомнил, что в этом вопросе важно помнить, что у людей могли быть совершенно разные поводы покинуть страну.
Россия
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