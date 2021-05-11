Правительство рассмотрит идею крупного штрафа за выброшенных животных

Правительство рассмотрит проект поправок в КоАП, который касается обращения с животными. В нем есть пункт о штрафе до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Документ разработали глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сегодня с моим соавтором Павлом Крашенинниковым направляем в правительство на получение отзыва целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных. <…> Штраф за выброшенных питомцев до 30 тысяч рублей», — написал на своей странице в Instagram Бурматов.

Парламентарий отметил, что в документе предусмотрели наказание за жестокое обращение с животными — штраф до 100 тысяч рублей, если нет уголовной ответственности. Депутаты предложили наказывать за нарушение содержания животных в приютах, зоопарках и цирках. Они предусмотрели крупный штраф и для «мучителей львят и тигрят на набережных».

На прошлой неделе жители Твери пожаловались на местного стримера, который в прямых эфирах мучает свою кошку. Зоозащитники предложили наказать мужчину, а животному найти нового хозяина.