Жену «агента США» Смоленкова объявили в розыск

Олег Смоленков, которого СМИ называют «самым выскопоставленным» информатором американских спецслужб, объявили в розыск как пропавшего без вести. Детали дела не раскрываются. Однако известно, что в розыск подали и на его 35-летнюю жену.

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«Антонина Владимировна Смоленкова, родившаяся 7 апреля 1984 года в Москве, находится в розыске как „без вести пропавшая“», — уточнили в МВД.

Вместе с Олегом и Антониной пропали и трое их детей. Как минимум один ребенок также объявлен в розыск, уточнили в МВД России.

О том, что в близких к президенту России кругах работал информатор американских спецслужб, впервые сообщил сайт CNN. Американские журналисты при этом сослались на некие собственные источники в администрации США.

По одной из версий, спецслужбы США в 2017 году в ходе специально организованной спецоперации вывезли из России «своего информатора». Семья Смоленковых в полном составе отправилась в Черногорию, где ее следы затерялись. Позже дом, купленный на имя Смоленкова, обнаружили неподалеку от Вашингтона. Сейчас жилище пусто.