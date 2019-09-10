Бесполезный вброс США. На «шпиона» Смоленкова оказалось всем плевать

В 2017 году ЦРУ якобы тайно вывезло из России своего информатора. Им был сотрудник аппарата правительства Олег Смоленков. Опрошенные «360» эксперты по госбезопасности усомнились в высокой ценности его знаний. О многом говорит тот факт, что вброс «секретной информации» устроили американские СМИ.

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9 сентября телеканал CNN сообщил, что два года назад американские спецслужбы вывезли из Москвы «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России». По словам источника «Коммерсанта» в госорганах США, речь идет о бывшем сотруднике аппарата правительства Олеге Смоленкове, шпионившем в пользу американской стороны.

The New York Times сообщила, что экс-чиновник был одним из самых ценных информаторов ЦРУ. В частности, Смоленков помог расследовать дело о вмешательстве в выборы и взломе серверов Национального комитета Демократической партии. Вербовка произошла много лет назад, но все это время американская разведка ждала, пока информатор получит доступ в Кремль.

Правда, оценки владения им ценной информацией разнятся. По словам одного из собеседников издания, Смоленков отвечал за закупки, организовывал поездки и выполнял личные поручения руководства. Поэтому вряд ли обладал ценной информацией. По сведениям же Daily Storm, при Юрии Ушакове, занимающем сейчас пост помощника президента России по международным делам, Смоленков работал в посольстве РФ в Вашингтоне. Вернувшись в Москву, он продолжил работать с Ушаковым, который имел прямой доступ к Путину и доверял беглому чиновнику.

В свою очередь пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова заявила РИА «Новости», что Смоленков у них не работает. Дмитрий Песков пояснил, что его уволили несколько лет назад. Он никогда не посещал совещания высокопоставленных чиновников и не имел контактов с президентом.

Бегство из России

Эвакуацию произвели после того, как в мае 2017 года Дональд Трамп встретился в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Противники Трампа заподозрили главу государства в передаче Кремлю секретной информации о сирийских террористах. Опасаясь, что президент поделится с Москвой и другими секретами, ЦРУ вывезло своего информатора. Однако источник издания в МИДе назвал освещенные в американских СМИ подробности встречи Лаврова и Трампа «чистой воды паранойей».

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14 июня 2017 года Смоленков, его супруга Антонина и трое их детей отправились отдыхать в Черногорию, где бесследно пропали. В сентябре из-за их исчезновения в Следственном комитете возбудили дело об убийстве. Позднее следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что Смоленковы живы и находятся в другой стране.

На сайте The Washington Post «Коммерсанту» удалось найти объявление о покупке Смоленковыми дома в 2018 году. Предполагаемое пристанище беглого шпиона стоимостью 925 тысяч долларов находится в расположенном в Виргинии городе Стаффорде.

Классическая двухходовка

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов рассказал «360», что ни в чем Смоленкова пока не обвиняют. Прежде нужно выяснить причины его ухода с работы и то, какой информацией он мог располагать. Вероятнее всего, такая проверка началась после его исчезновения.

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По мнению Михайлова, ситуация — классическая двухходовка. Единственное — пока не ясно, вышли ли на Смоленкова американцы, или было наоборот. Спецслужбы вышли на сотрудника посольства, возможно, завербовали. А когда ресурс надежности источника выработался, спецслужбы вывезли его за пределы России.

«Будем ждать. Американцы не просто так сделали вброс этой информации. Явно это направлено на подрыв деловой репутации России, попытку поднять репутацию своих спецслужб», — добавил он.

Говоря о том, какую пользу мог принести американцам Смоленков, Михайлов пояснил, что прежде нужно точно знать, на каком участке тот работал, к чему имел доступ. Но так как официальных заявлений со стороны Кремля не было, судить об этом сложно. При этом собеседник не исключил, что Смоленков и его супруга вполне могли купить дом в США, оформив его на свои реальные имена.

Откуда дровишки

Если выяснится, что купивший дом в Виргинии человек и в самом деле сбежавший Олег Смоленков, Россия по сложившейся общемировой практике может потребовать его экстрадиции. Об этом «360» сообщил полковник КГБ в отставке, президент Международной общественной организации ветеранов органов безопасности «Вымпел» Сергей Шестов. Но если слухи американских СМИ не беспочвенны, США ответят отказом. Однако, отметил он, прошло уже два года. Если бы экс-чиновник был хоть сколько-то значимым сотрудником, разыскные мероприятия давно бы уже проходили.

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Объяснить его бегство в США через Черногорию, по мнению полковника в отставке, можно как угодно. Например, экс-чиновник «проворовался и слинял таким образом». Либо недовольные политикой Трампа оппоненты с его помощью пытаются копать под президента.

При этом Шестов также не слышал ни одного обвинения в адрес Смоленкова с российской стороны. Такого рода информация и различные версии идут исключительно от американских СМИ и их тайных источников из разведслужб. Хотя, несомненно, разведка и контрразведка проверят сведения.

«Если бы такой инцидент реально два года назад произошел, то утечка наших болтливых дядюшек и тетушек, которые там работают, была бы 200%. Слухи бы поползли, а тут даже никакого намека не было», — заключил Шестов.