Женщину доставили в психбольницу за кормление детей листьями

Жещину доставили в психбольницу. Врачи предварительно установили, что женщина страдает от шизофрении.

В настоящее время за пострадавшими детьми следит их бабушка.

Подростки 15 и 13 лет жили в шалаше, который выстроила их мать. Мальчикам более двух недель приходилось питаться листьями.