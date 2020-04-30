Женщину доставили в психбольницу за кормление детей листьями
Жительница Лениногорска в Республике Татарстан держала сыновей в лесу и кормила их листьями. Ее отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Жещину доставили в психбольницу. Врачи предварительно установили, что женщина страдает от шизофрении.
В настоящее время за пострадавшими детьми следит их бабушка.
Подростки 15 и 13 лет жили в шалаше, который выстроила их мать. Мальчикам более двух недель приходилось питаться листьями.