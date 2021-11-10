Женщина-трансгендер возглавила отделение «Гражданской инициативы» в Алтайском крае

Женщина-трансгендер Юлия Алешина возглавила отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае. До смены пола Алешину звали Роман. Ей 31 год.

Возглавить алтайское отделение «Гражданской инициативы» она решила после того, как узнала о том, что в других странах мира женщины-трансгендеры работают, строят политическую карьеру, написала газета «Московской комсомолец».

По словам Алешиной, до смены пола она пробовала баллотироваться самовыдвиженцем в депутаты Барнаульской городской думы в 2012 году, но потерпела неудачу и решила взять паузу.

«В 2020 году наткнулась на статью о политиках-трансгендерах во всем мире. Там рассказывали о США и ЕС. Я узнала, что там уже есть политики, депутаты и даже мэры-трансгендеры. Подумала, если это возможно там, то почему это невозможно в России?» — поделилась она.

Алешина отметила, что на выборы выдвигаться от партии легче, чем идти самовыдвиженцем. Поэтому она стала выбирать партию, которая соответствовала бы ее взглядам, в итоге остановилась на «Гражданской инициативе».

«Я возглавила реготделение, чтобы защищать и бороться за права всех людей. <…> В 2022 году намерена участвовать в муниципальных выборах в регионе. <…> Но я не хочу быть клоуном. Не скрываю это (смену пола — прим. ред.), ведь я не совершала преступление и мне нечего стыдиться», — заключила она.

В конце сентября стало известно, что женщина-трансгендер впервые войдет в парламент Германии. Ей стала представительница партии «Зеленые» Тесса Гансерер.