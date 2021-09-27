Женщина-трансгендер впервые войдет в парламент Германии

Представительница партии «Зеленые» Тесса Гансерер станет первой в истории женщиной-трансгендером, которая войдет в бундестаг. Об этом сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на предварительные итоги парламентских выборов в Германии.

По данным сайта телерадиокомпании, в своем избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Если она не получит прямой мандат, то все равно попадет в парламент по партийным спискам.

«Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге», — отметила депутат и добавила, что собирается выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.

Ранее ЦИК Германии объявил о распределении мандатов после выборов в бундестаг. В комиссии сообщили, что число депутатов немецкого парламента после выросло с 709 до 735. В новом составе бундестага будут работать представители шести партий. Выборы выиграли социал-демократы (СДПГ) — в парламент прошли 206 депутатов от этой фракции. У ХДС/ХСС — 196 мест, у «Зеленых» — 118. СВДП получила в бундестаге 92 места, а «Альтернатива для Германии» (АДГ) — 83.