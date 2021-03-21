Женщина с ковидом родила здоровых близнецов в Новгородской области

Жительница Новгородской области, инфицированная коронавирусом, благополучно родила здоровых близнецов. Сейчас состояние матери и двух дочек врачи оценивают как стабильное.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областной роддом, роды проходили непросто, близняшки были недоношенными.

Сейчас роженица остается под присмотром акушеров. Рожденные девочки были госпитализированы в областную детскую больницу.

С начала пандемии коронавируса в регионе инфицированные женщины родили 35 детей, следует из сведений роддома. При этом ни у одного младенца врачи не обнаружили ковида.

Ученые со всего мира говорят о появлении все больших доказательств того, что COVID-19 может вызывать диабет первого и второго типов у некоторых пациентов. Такое предположение основывается на более чем 350 клинических отчетах из разных уголков мира. Врачи предполагают, что коронавирус может вызывать нарушение метаболизма сахара, что и влечет за собой появление совершенно новой формы диабета. Призыв к всестороннему исследованию возможной связи между двумя заболеваниями возглавил профессор Франческо Рубино из Королевского колледжа Лондона.