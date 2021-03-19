Развитие диабета связали с ковидом. Вирус может вызывать проблемы с усвоением сахара

Ученые со всего мира говорят о появлении все больших доказательств того, что ковид может вызывать диабет первого и второго типов у некоторых пациентов. Такое предположение основывается на более чем 350 клинических отчетах из разных уголков мира. Врачи предполагают, что коронавирус может вызывать нарушение метаболизма сахара, что и влечет за собой появление совершенно новой формы диабета.

Ковид вызывает диабет?

Призыв к всестороннему исследованию возможной связи между двумя заболеваниями возглавил профессор Франческо Рубино из Королевского колледжа Лондона, сообщило The Guardian. Наблюдая рост диабета I и II типа у людей, заразившихся коронавирусом, ряд врачей рассматривают возможность того, что ковид может вызвать новую форму диабета.

Рубино и другие врачи создали реестр, чтобы объединять и анализировать поступающие отчеты о возможной связи между COVID-19 и диабетом. Врачи уже получили несколько сотен клинических исследований, которые «трудно игнорировать».

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«За последние несколько месяцев мы наблюдали больше случаев с пациентами, у которых либо развился диабет во время COVID-19, либо вскоре после болезни. Теперь мы начинаем думать, что связь, вероятно, верна — вирус может вызывать нарушение метаболизма сахара», — сказал Рубино.

Он отметил, что наличие биологической связи было бы трудно доказать без обширной базы данных. Он начал расследование, потому что это, особенно с учетом масштабов пандемии, может стать серьезной проблемой.

Диабетики изначально имеют более высокий риск серьезных осложнений при заболевании ковидом, отмечают врачи, поэтому пациенты с этим заболеванием находятся в приоритетном списке Великобритании для вакцинации.

«На мой взгляд, нет никаких сомнений. COVID-19, безусловно, является причиной нового диабета», — считает профессор Австралийского университета Монаша Пол Зиммет. При этом он добавил, что врачи пока не полностью понимают масштабы и вещи, которые являются основными факторами.

Теории на прочной основе

Ученые предположили, что, поскольку Sars-CoV-2 взаимодействует с рецептором ACE-2, проникая в клетки некоторых органов, то это может нарушать метаболизм сахара. Другое возможное объяснение — мощный ответ организма антителами, которые предназначены для борьбы с вирусом, чрезмерно реагирует и атакует органы, являющиеся ключом к поддержанию нормального уровня глюкозы.

По словам Рубино, это все пока только теории, но основаны они на биологии и опыте работы с другими вирусами.

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Другие вирусы, особенно энтеровирусные инфекции, вызывают диабет I типа, при котором организм атакует клетки поджелудочной железы, препятствуя выработке инсулина.

Исследователь из Канадского университета Макмастера доктор Сатиш Тирунавуккарасу провел обзор, охватывающий восемь исследований из разных стран за первые пять месяцев пандемии. Вместе с коллегами они обнаружили 492 случая впервые диагностированного диабета среди 3711 госпитализированных пациентов с COVID-19, что составляет 14,4% от общего числа пациентов.

Эти цифры включают в себя как пациентов с ковидом, которым впервые был поставлен диагноз диабета, так и людей, которые ранее страдали диабетом, но не знали, что у них это заболевание.

Повышение уровня сахара не может иметь ничего общего с диабетом, а просто связано с реакцией организма на инфекцию. Кроме того, как считают некоторые врачи, стероиды, которые используются для лечения ряда пациентов с COVID-19, также повышают уровень сахара в крови.