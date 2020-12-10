Женщина родила на станции метро «Электрозаводская» в Москве
Пассажирка московского метрополитена родила ребенка на станции «Электрозаводская», сообщил Telegram-канал «Москва. Новости». Роды у женщины приняли сотрудники столичной подземки и полицейские.
Сообщение сопровождала небольшая видеозапись, на кадрах которой видно, как сотрудница правоохранительных органов держит новорожденного ребенка на руках, очевидцы помогают роженице.
Видеозапись быстро распространилась по другим Telegram-каналам и социальным сетям.
Официальные комментарии по поводу произошедшего от Московского метрополитена пока не поступали. Подробности случившегося уточняются.
В ноябре посетительница кафе в Шумихе в Курганской области родила прямо там из-за того, что скорая вовремя не приехала. Роды принимала официантка. В результате женщину и ребенка госпитализировали и наблюдали несколько дней за их состоянием. Сообщалось, что и с роженицей, и с новорожденным все в порядке.