Женщина родила в кафе из-за задержки скорой в Кургане

По его данным, роды принимала официантка. Скорая ехала больше часа. В результате женщину и ребенка госпитализировали и наблюдали несколько дней за их состоянием. Сейчас с ними все в порядке.

В департаменте здравоохранения уточнили, что схватки у женщины начались еще утром того дня, но скорую она вызвала лишь к вечеру.

«Вызов на станцию от нее поступил только спустя семь часов — около 19 часов вечера. Было указано название кафе, в котором она находилась, но адрес был неверный. Спустя шесть минут вызов был снят. Однако в 19:20 поступил повторный вызов. Бригада прибыла на место в 19:50, в 20:20 роженица с ребенком доставлена в отделение в Шумихинскую ЦРБ», — резюмировали в департаменте.