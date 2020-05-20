Женщина-инвалид попросила публичных извинений за ошибочные штрафы

Профессор РУДН Ирина Карабулатова ждет извинений за незаконно выписанные штрафы. В беседе с «360» она уточнила, что пока не получила никаких подтверждающих документов об их аннулировании.

Москвичка призналась, что хочет забыть происходящее как страшный сон. Женщина надеется после стабилизации ситуации с пандемией поехать в Чехию на реабилитацию. Но пока сомневается, сможет ли вообще выехать за границу.

«У меня нет документов. На границе, к примеру, это не будет никого интересовать. <…> Не хочу, чтобы они просто сказали: „Да, мы аннулировали“. Хочу, чтобы это было реально. <…> Чтобы слово и дело совпадали друг с другом», — рассказала Карабулатова.

По ее словам, с девушкой связались представители Главконтроля и заверили, что аннулируют штрафы.

«Мне хочется, чтобы не просто объявили [об аннулировании штрафов]. Мне кажется, было бы неплохо <…> публично извиниться», — подчеркнула москвичка.

Она еще раз напомнила, что выступает за запрет приложения соцмониторинга. «Такие системы снижают уровень ответственности человека за свои поступки», — заключила Карабулатова.

История профессора РУДН началась с того, что она подхватила ОРВИ. Женщина вызвала врача, подписала документы о самоизоляции и попыталась скачать приложение «Социальный мониторинг». Сделать это не удалось, и в итоге Карабулатовой пришел штраф в размере четырех тысяч рублей.