Жена оправданного за изнасилование малышки рассказала о том дне

Жена мужчины из Татарстана, которого оправдали после подозрений в изнасилование полуторагодовалой дочери, рассказала, что именно произошло в тот день. Она отметила, что не верит в вину своего супруга.

Об этом Анна Кукушкина рассказала RT — ее слова процитировали в Telegram-канале агентства.

Анна отметила, что в тот день «немножко» поспорила по телефону со своим мужем Сергеем, однако через 15-20 минут пара уже помирилась.

Все было нормально. Он мне привез на работу обед. Часов в 10 позвонил и сказал, что у них произошла беда. Какая — не объяснил Анна Кукушкина.

Когда супруга вернулась с работы, Сергей рассказал, что менял дочери подгузник — в этот момент у нее началось кровотечение. По словам мужчин, он «сам не заметил, что произошло». позже Сергей объяснил, что мог поранить малышку треснутым кольцом, которое в тот момент было у него на руке.

Анна подчеркнула, что не верит обвинениям против своего мужа, пока нет весомых доказательств его вины. Женщина рассказала, что у нее на руках есть справка с экспертизы, в которой сказано об отсутствии внутренних повреждений.

Супруга Сергея рассказала, что их сын видел, что произошло. Она опровергла слухи о том, будто мальчик стал свидетелем насилия своего отца над маленькой сестрой. Она назвала неправдой и сообщения о том, что ребенок звонил сперва маме, а потом бабушке, чтобы рассказать о случившемся.

Жителя Бульгумы заподозрили в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью в 2019 году — после того, как малышку привезли в больницу с повреждениями и кровотечением. 26 июня 2020 года состоялся суд по этому делу, который оправдал мужчину. при этом во время заседания Сергей признался, что совершил преступление против дочери — он объяснил, что психанул из-за ссоры с женой и сорвал злость на ребенке.

Суд посчитал, что обвиняемый не хотел удовлетворить сексуальное желание, а значит — в его действиях нет состава преступления. Прокуратура недовольна таким решением — ведомство будет обжаловать приговор 3 июля.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла это дело на контроль, чтобы разобраться в ситуации.