Кузнецова взяла на контроль дело о насилии над девочкой в Татарстане
«Мы считаем, что в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идет о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Вопрос остается на нашем контроле до полного его разрешения», — сказала Кузнецова. Ее слова приводит РИА «Новости».
По ее словам, она привлекла уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, с которым провела необходимые переговоры и сделала запросы.
ИА Nation News напомнило, что суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, Республика Татарстан. В октябре прошлого года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой было полтора года.
Девочка была доставлена в больницу с травмами и кровотечением, которые, по словам мужчины, возникли «случайно» из-за того, что он менял памперс. На суде он признался, что «просто психанул».
Общественность возмутило то, что мужчина избежал наказания. Хештег #зверявтюрьму с освещением этого дела вышел на первое по популярности место в российском Twitter за несколько дней. Прокуратура обжаловала решение местного суда.