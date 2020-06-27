Кузнецова взяла на контроль дело о насилии над девочкой в Татарстане

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с оправданием отца изнасиловавшего маленькую дочь. По словам уполномоченного, этот вопрос находится под контролем.

«Мы считаем, что в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идет о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Вопрос остается на нашем контроле до полного его разрешения», — сказала Кузнецова. Ее слова приводит РИА «Новости».

По ее словам, она привлекла уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, с которым провела необходимые переговоры и сделала запросы.

ИА Nation News напомнило, что суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, Республика Татарстан. В октябре прошлого года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой было полтора года.

Девочка была доставлена в больницу с травмами и кровотечением, которые, по словам мужчины, возникли «случайно» из-за того, что он менял памперс. На суде он признался, что «просто психанул».

Общественность возмутило то, что мужчина избежал наказания. Хештег #зверявтюрьму с освещением этого дела вышел на первое по популярности место в российском Twitter за несколько дней. Прокуратура обжаловала решение местного суда.