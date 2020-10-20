Жена Ефремова вышла из обсуждения примирения с потерпевшими

Переговоры жены Михаила Ефремова с потерпевшими по делу о смертельном ДТП с его участием прекратились. Супруга артиста решила не обсуждать примирение, поскольку заподозрила сговор адвокатов сторон.

Юрист Андрей Алешкин рассказал ТАСС, что Софья Кругликова заявила о некой договоренности между ним и защитником потерпевших Александром Добровинским.

«И жена [Ефремова] Софья высказала на эту тему недоверие и прервала всяческие переговоры», — заметил он.

По мнению адвоката, подобная позиция принадлежит не самой Кругликовой, а другому защитнику актера, который с Добровинским не договорился. Таким образом защита Ефремова решила сорвать переговоры.

К подписанию примирительного соглашения стороны уже были близки, что в итоге послужило бы основанием для смягчения приговора артисту. Условия примирения Алешкин назвал приемлемыми.

«Не было каких-то заоблачных требований. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших», — пояснил адвокат.

Сам актер, добавил другой представляющий интересы Ефремова юрист Владимир Васильев, от примирения с потерпевшими не отказывался.

Актера Михаила Ефремова признали виновным в гибели человека в ДТП. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Жалобы на приговор, поступившие от самого артиста и его адвокатов, 20 октября начал рассматривать Мосгорсуд.