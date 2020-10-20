Мосгорсуд начал рассматривать апелляционные жалобы на приговор Ефремову. Олнайн-трансляция

Во вторник, 20 сентября, Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы актера Михаила Ефремова и его адвокатов на приговор по делу о смертельном ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Онлайн-трансляцию ведет «360».

Это уже второе обращение Ефремова. В нем он также признает свою вину и просит суд смягчить ему приговор. Актер утверждает, что ранее во время слушания дела на него давил адвокат Эльман Пашаев. Сейчас делом Ефремова занимаются другие юристы.

Поддержать Ефремова сегодня пришел актер Никита Джигурда. Он сообщил журналистам, что приговор артиста нужно заново рассмотреть или вовсе его освободить. Также Джигурда отметил, что у Ефремова слабое здоровье и он может не выжить в этих условиях.

В пресс-службе апелляционной инстанции Могорсуда сообщили, что прокуратура настаивает на сохранении приговора Михаилу Ефремову без изменений. В сентябре суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

ДТП случилось 8 июня. По данным следствия, Ефремов выехал на встречку, из-за чего врезался в фургон курьера. Водитель фургона скончался от полученных травм. Через три месяца актеру вынесли приговор. Пока Михаил Ефремов находится в СИЗО.