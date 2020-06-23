Жена Ефремова встретилась со священником у дома актера. Видео

Супруга Михаила Ефремова Софья общалась со священником около своей квартиры в центре Москвы. Свидетелем этого стал корреспондент «360».

Он увидел момент, когда Софья уже провожала священнослужителя. Они вместе стояли около его машины во дворе дома. О чем они беседовали, неизвестно. Поднимался ли он наверх в квартиру и общался ли с актером, неясно. Жена Ефремова комментировать ситуацию отказалась.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев в разговоре с «360» опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Михаилу якобы диагностировали хронический алкоголизм.

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», — сказал Пашаев.

Защитник пока отказался раскрывать какие-либо подробности дела. Он попросил подождать окончания следствия.

Михаил Ефремов вечером 8 июня стал виновником аварии в центре Москвы. Он врезался в фургончик курьера Сергея Захарова. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Ефремова задержали, а после заключили под домашний арест на два месяца.