Адвокат Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме актера

В СМИ появилась информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». Его адвокат Эльман Пашаев в беседе с «360» развеял слухи.

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», — заявил Пашаев.

По его словам, СМИ так пишут в погоне за вниманием читателей.

«Чтобы поднять рейтинг или свой статус. Фантазия людей поражает», — отметил он.

О хроническом алкоголизме актера написал Telegram-канал Mash. Он сообщил, что полиция якобы будет ходатайствовать о пожизненном лишении Ефремова водительских прав. При этом канал отметил, что психиатрическая экспертиза признала артиста вменяемым.

Ранее Эльман Пашаев рассказал, какой алкоголь и сколько выпил Ефремов перед случившейся 8 июня аварией. Тогда актер, будучи нетрезвым, врезался в грузовичок в центре Москвы. Второй водитель, Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. Артиста задержали и посадили на два месяца под домашний арест.