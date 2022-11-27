Общество 27 ноября 2022, 20:11 «Желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 12 декабря Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности до 12 декабря Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Севастополе на две недели продлили введенный в конце июля высокий уровень террористической опасности. Он будет действовать до 12 декабря, сообщила пресс-служба правительства города.

«Установлен „желтый“ уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября на 15 суток — до 18:00 12 декабря 2022 года», — уточнили власти.

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Решение они приняли с учетом информации правоохранительных органов об угрозе теракта.

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«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля. Меру сочли необходимой после того, как БПЛА с взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота.

Система противовоздушной обороны отразила атаку трех беспилотников над акваторией Севастополя 22 ноября. Губернатор Михаил Развожаев отмечал, что ПВО сбила несколько дронов при попытке подлета к Балаклавской ТЭС.

Ранее в Севастополе пришлось остановить работу морского пассажирского транспорта.