12 ноября 2022, 20:31
«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе
Правительство Севастополя объявило о продлении «желтого» уровня террористической опасности
Власти Севастополя продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.
«Установлен высокий („желтый“) уровень террористической опасности на территории Севастополя на период с 18:00 12 ноября сроком на 15 суток — до 18:00 27 ноября», — уточнили в пресс-службе.
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Решение о продлении приняли на основании информации правоохранителей о сохранении в городе угрозы теракта. Местные власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности Севастополя.
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В конце октября украинские войска попытались атаковать российские корабли Черноморского флота в бухте Севастополя. Для этого они использовали беспилотники. Все дроны сбила система противовоздушной обороны.
«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, он будет действовать до 21 ноября.
Севастополь
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