«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что ближайшие два дня погода в регионе будет потенциально опасной. Ожидаются гололедица и туман.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Гидрометцентре РФ. Данные указаны в прогностической карте на сайте организации.

Указано, что степень интенсивности опасных явлений считается желтой, то есть погода потенциально опасна.

«Период предупреждения — до 22:00 28 декабря», — уточнили в Гидрометцентре.

Синоптики обещают Московскому региону облачную погоду в пятницу. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура будет колебаться в пределах —1…+1 градуса. Не исключены туман и гололедица. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В субботу погода изменится несильно. Немного похолодает в ночные часы — до -5 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут около -4 градусов днем. Вероятен кратковременный снег.

Атмосферное давление достигнет 759 миллиметров ртутного столба. Задует слабый северный ветер — его скорость не превысит одного метра в секунду.

На Новый год москвичам обещают дождь и мокрый снег.