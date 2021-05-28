«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и грозы

Усиление ветра, сильный дождь и гроза ожидаются в Москве 28 мая. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла. Пройдут сильные дожди, возможны грозы. Ветер усилится, его порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра в Москве будет действовать с 09:00 до 18:00. Спасатели просят соблюдать особую осторожность, не оставлять детей без присмотра, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию на дороге, не совершать резких маневров и обгонов, а также не парковать свой транспорт вблизи деревьев.

В начале следующей недели в московский регион придет похолодание до нуля градусов. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Температура воздуха ниже климатической нормы ожидается в первые пять дней июня. После этого ситуация постепенно начнет налаживаться.