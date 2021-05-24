Похолодание до нуля градусов придет в Москву и Подмосковье в начале июня

В Москве и Московской области на следующей неделе похолодает. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, сообщила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Потепление ожидается завтра-послезавтра, в Москве ожидается до +20…+25, погода будет солнечной и без осадков. Потом пройдет холодный фронт, температура воздуха будет чуть пониже, и на следующей неделе будет совсем не летняя температура воздуха», — сообщила Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в ближайшие дни температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы, но в начале следующей недели ситуация изменится кардинально.

«Нам нужно готовиться, что конец мая и начало июня будут холодными», — сказал она.

Синоптик добавила, что холодными будут первые пять дней июня. В Москве и Московской области будет преобладать северный ветер, при малооблачной погоде температура местами может понизиться до нуля. При этом осадков не будет.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальную жару с температурой до +37 градусов на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. Температура в этих регионах поднимется выше нормы на 8-13 градусов.