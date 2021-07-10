«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за жары

Аномальную жару в эти выходные пообещали синоптики жителям Москвы и Подмосковья. Из-за этого в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре.

Столбики термометров в столице поднимутся в субботу к отметкам +30…+32 градуса. В Московской области температура составит +28…+33 градуса. Погода будет облачной, местами возможны дожди и грозы. В воскресенье осадков преимущественно не ожидается. Предупреждение о погодной опасности будет действовать до 11 июля.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в московской погоде этим летом на самом деле нет ничего необычного. Он объяснил, что в городе наблюдаются старые климатические нормы. Поэтому, по его словам, всех «обижающихся» на погоду москвичей нужно призвать к порядку.

«Я имею в виду, если они говорят, что раньше были „зима как зима“, а „лето как лето“. Сейчас как раз лето как лето», — отметил специалист.

Сильную жару метеорологи обещают во всей европейской части России в ближайшие дни. Особенно высокой температура будет в Центральном и Южном федеральном округах.