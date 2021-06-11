Метеоролог назвал дождливый июнь в Москве «старомосковским»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не увидел ничего необычного в московской погоде этим летом. Он объяснил, что в столице сейчас наблюдаются старые климатические нормы.

Облачная погода, дожди, ветер и температура не выше +22 градусов устоялись на этой неделе в Москве. Вильфанд объяснил что в прошлом москвичи считали такой июнь обычным. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были „зима как зима“, а „лето как лето“. Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена», — сказал синоптик.

Он отметил, что ночные температуры в +13…+15 градусов вполне нормальны для Москвы в июне.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала агентству, что количество осадков, которые выпали в эти дни в Москве, нельзя назвать рекордными.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июня из-за ветра и грозы.