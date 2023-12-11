Общество 11 декабря 2023, 14:10 «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололеда и метели «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до 13 декабря из-за метели Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве до 11:00 13 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с метелью и гололедицей, сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, сегодня в столице столбики термометров опустятся на 7-10 градусов ниже нормы. Это аномальные морозы для начала декабря. Кроме этого, местами усилятся порывы ветра и достигнут 15 метров в секунду, возможна сильная метель.

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Аналогичное предупреждение касается и московской области, где метель и гололедица ожидаются до 11:00 13 декабря, а также сильный ветер.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 15 декабря город также накроет вьюга. За последние 57 лет в Москве пройдет мощный снегопад. Выпадет порядка 19-24 миллиметров осадков, которые составят около 40% от месячной нормы.