Желтный уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области

В Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра объявлен «желтый» уровень опасности. Предупреждение действует до утра субботы, 23 января.

Как сообщили специалисты Гидрометцентра России, такой уровень погодной опасности сигнализирует о потенциальной угрозе от климатических условий.

Специалисты советуют водителям быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим, а пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В четверг, 21 января, в столице и области ожидается мороз до — 9, к вечеру температура опустится до — 12 градусов, снег. В пятницу синоптики прогнозируют резкое потепление, температура воздуха ночью поднимется до —1, +1, а днем до 0, +2 градусов тепла. Местами небольшие осадки и гололедица.

К выходным, по сообщению главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в Москву придет оттепель. По ее словам, за эту неделю москвичи из лютой зимы попадут по ощущениям к концу марта, когда среднесуточная температура бывает около нуля.