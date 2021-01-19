Сильнейший за последние 5 лет перепад температур ожидается к концу недели в московском регионе

Сильнейшее за пять лет изменение погоды ожидается к концу недели в Москве. К 23 января в столицу придет оттепель.

«У нас бывает, когда после январских морозов повышается температура. В этом году второй раз такие резкие колебания. В начале января наблюдалась [такая] оттепель, что даже среднесуточная температура воздуха была положительной», — сообщила «360» Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы.

По ее словам, уже сейчас происходит резкая смена характера процессов. Во вторник, 19 января, зафиксировано довольно высокое атмосферное давление, а температура в ночные часы была до -20 градусов в Москве.

«19 января мы ожидаем -12…-14. В последующие дни мороз будет ослабевать, становиться легче и легче, в среду дневная температура будет порядка -10…-12 градусов. Ночные морозы будут менее слабыми, порядка -15 градусов», — рассказала Татьяна.

Наиболее характерная смена произойдет днем 21 января, увеличится облачность, пойдет снег. Температура днем ожидается до -4…-6, ночью -14…-16. К выходным может выпасть снег, местами с дождем. В субботу, 23 января, днем температура будет слабоположительная, придет оттепель.

«Если у нас 19 января температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической, то к концу недели она будет выше на 10 градусов. За эту неделю мы из лютой зимы попадем по ощущениям к концу марта, когда среднесуточная температура бывает около нуля», — сообщила Татьяна.

По словам метеоролога, это достаточно резкий перепад. Этот месяц отличается неустойчивостью. Последние пять лет таких скачков в январе не наблюдалось.