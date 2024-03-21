Эксклюзив 21 марта 2024, 19:33 Желание продолжить род. В России предложили создать банк спермы бездетных участников СВО Омбудсмен ХМАО Стребкова призвала создать банк спермы участников СВО РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова предложила создать в России банк ДНК и спермы бездетных участников специальной военной операции. В интервью «360» она рассказала, что после запуска инициативы в законодательстве проработают механизмы надежной защиты прав и законных интересов детей, рожденных по этой программе.

«Я встречаюсь с родителями, молодыми женами военнослужащих и военными, которые, слава Богу, живы, прошли не одну войну, а сейчас находятся в зоне СВО. И они видели, как гибли молодые парни, которые еще не успели создать семью или родить детей», — рассказала Стребкова.

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Омбудсмен отметила: выражаясь простым языком, люди хотели бы продолжить род. Но программа пока требует доработок и экспертной оценки.

Успешно в России осуществляется бесплатное квотирование на лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанке. Причем за это оплачивается по линии ОМС. Мы решили, что, в принципе, можно было бы эту инициативу подкрепить, в том числе и финансированием для участников СВО. Наталья Стребкова уполномоченный по правам человека в ХМАО

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В первую очередь нужно нормативное урегулирование данного вопроса. Например, чтобы после смерти военнослужащего можно было прибегнуть к суррогатному материнству.

«Нам может быть повезло побольше, чем другим небольшим субъектам. У нас есть НИИ клеточных технологий при окружной клинической больнице, Центр охраны материнства и детства в Сургуте, который как раз занимается экстракорпоральным оплодотворением. За счет средств ОМС успешно это работает», — поделилась Стребкова.

Депутат Лариса Белоцерковцева, возглавляющая Сургутский центр охраны материнства и детства, поддержала проект и предложила объединить усилия.

«Необходимо правовое регулирование в области здравоохранения. Конечно же, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, потому что мы же должны на будущее смотреть — это надежная защита прав и законных интересов детей, рожденных в результате этих программ. То есть очень много необходимо будет поработать в законодательстве», — заключила она.

В целом процедуры экстракорпорального оплодотворения в России стали более востребованными в последнее время. У женщин появилась возможность решить проблему деторождения, прибегая к ЭКО.