Общество 12 марта 2024, 14:55 Гинеколог Владимиров: востребованность ЭКО связана с увеличением среднего возраста рождения первого ребенка

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Акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции и генетики NGC Виктор Владимиров в беседе с ИА НСН объяснил причины востребованности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России в последнее время.

По словам медика, это связано с увеличением среднего возраста рождения первого ребенка. Кроме того, у женщин появилась возможность решить проблему деторождения, прибегая к процедуре.

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«При этом нельзя сказать, что увеличилось бесплодие. Доля бесплодных пар сохраняется на уровне 15%», — добавил врач.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за 11 месяцев 2023 года в России по ОМС было проведено 86 тысяч циклов ЭКО.