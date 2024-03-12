12 марта 2024, 14:55
Гинеколог Владимиров: востребованность ЭКО связана с увеличением среднего возраста рождения первого ребенка
Акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции и генетики NGC Виктор Владимиров в беседе с ИА НСН объяснил причины востребованности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России в последнее время.
По словам медика, это связано с увеличением среднего возраста рождения первого ребенка. Кроме того, у женщин появилась возможность решить проблему деторождения, прибегая к процедуре.
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«При этом нельзя сказать, что увеличилось бесплодие. Доля бесплодных пар сохраняется на уровне 15%», — добавил врач.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за 11 месяцев 2023 года в России по ОМС было проведено 86 тысяч циклов ЭКО.
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