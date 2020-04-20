Роскачество рассказало желающим похудеть, что делать на даче во время самоизоляции
Специалисты Роскачества составили рекомендации для тех, кто хочет похудеть во время дачной «ссылки». Советы опубликованы на сайте организации.
«Каждый день по полчаса нагрузок, плюс правильное питание, а в результате уже к началу мая вы не только сможете избавиться от двух-трех килограммов, но и подтянете мышцы», — отметили в Роскачестве.
На свежем воздухе эффект от спортивных занятий только увеличивается: организм интенсивнее насыщается кислородом, кровь быстрее разносит полезные вещества и выводит уже отработанные, повышается общая выносливость.
Разминку перед физическими упражнениями делать обязательно. Пропускать или сокращать ее не стоит: длится блок упражнений на разогрев мышц и суставов около 5–10 минут. Зависит от того, насколько интенсивно вы решите разминаться.
Обратить внимание специалисты советуют и на количество повторений. За один подход их должно быть от 16 раз. Длительность такого круга — около двух минут. Выполнять все лучше под музыку.
После разминки идут упражнения круговой тренировки. Их следует выполнять подряд, а потом две минуты посвятить аэробной нагрузке. Второй круг начинается сразу же с упражнений. Всего их — от трех до шести. Их нужно выполнять в напряжении и на выдохе.
В ежедневный рацион самоизолировавшимся дачникам в Роскачестве посоветовали включить белковые продукты и овощи, а про сахар и муку отказаться раз и навсегда. Даже если человек последует только последней рекомендации, за месяц он может скинуть три-четыре лишних килограмма.