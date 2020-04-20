Роскачество рассказало желающим похудеть, что делать на даче во время самоизоляции

В период самоизоляции некоторые россияне ухали на дачу. Загородное «заточение» может быть полезным, если правильно питаться и регулярно заниматься физкультурой. Так и мышцы подтянутся, и лишние килограммы уйдут.

Специалисты Роскачества составили рекомендации для тех, кто хочет похудеть во время дачной «ссылки». Советы опубликованы на сайте организации.

«Каждый день по полчаса нагрузок, плюс правильное питание, а в результате уже к началу мая вы не только сможете избавиться от двух-трех килограммов, но и подтянете мышцы», — отметили в Роскачестве.

На свежем воздухе эффект от спортивных занятий только увеличивается: организм интенсивнее насыщается кислородом, кровь быстрее разносит полезные вещества и выводит уже отработанные, повышается общая выносливость.

Разминку перед физическими упражнениями делать обязательно. Пропускать или сокращать ее не стоит: длится блок упражнений на разогрев мышц и суставов около 5–10 минут. Зависит от того, насколько интенсивно вы решите разминаться.

Обратить внимание специалисты советуют и на количество повторений. За один подход их должно быть от 16 раз. Длительность такого круга — около двух минут. Выполнять все лучше под музыку.

После разминки идут упражнения круговой тренировки. Их следует выполнять подряд, а потом две минуты посвятить аэробной нагрузке. Второй круг начинается сразу же с упражнений. Всего их — от трех до шести. Их нужно выполнять в напряжении и на выдохе.

В ежедневный рацион самоизолировавшимся дачникам в Роскачестве посоветовали включить белковые продукты и овощи, а про сахар и муку отказаться раз и навсегда. Даже если человек последует только последней рекомендации, за месяц он может скинуть три-четыре лишних килограмма.