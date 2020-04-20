Москва и Петербург оказались лучшими по соблюдению самоизоляции

Жители Москвы и Санкт-Петербурга серьезнее других россиян относятся к режиму изоляции. Такой вывод сделали в Райффайзенбанке после изучения офлайн-покупок.

Москва в рейтинге банка набрала 31 балл — самый низкий показатель по доле покупок в офлайне. В десятку наиболее ответственных городов вошли также Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь, передает РБК.

Последнее место в двадцатке изученных городов занимает Новосибирск. Он набрал 124 балла из максимальных 160.

Авторы проанализировали офлайн-покупки клиентов банка с 28 марта по 12 апреля в супермаркетах, аптеках, на АЗС, в транспорте, магазинах с товарами для дома, одеждой, мебелью, в фастфуде. Оказалось, что сильнее всего с начала эпидемии россияне в офлайне сократили покупки одежды — на 93%. Кроме того, уменьшились траты на рестораны, мебель, фастфуд и транспорт.

Одновременно аналитики банка заметили, что онлайн-покупки из категорий «Все для дома», «Мебель» и «Одежда» выросли в несколько раз.

Из-за распространения коронавируса в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Для контроля передвижений в Москве и Подмосковье, а также в некоторых других регионах введена система цифровых пропусков.