Эксклюзив 23 апреля 2024, 17:34 «Желающих дотянуться много». Экс-сотрудник СБУ назвал вероятную причину покушения Прозоров связал покушение с расследованием о причастности СБУ к торговле оружием РИА «Новости»

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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров после ухода из силовой структуры занялся расследовательской журналистикой и нажил себе большое количество врагов на Украине. В беседе с «360» он не исключил, что последнее пережитое им покушение может быть связано с одним из опубликованных материалов о продаже западного оружия украинскими силовиками исламским террористам.

По словам Прозорова, работа над материалом велась почти два года. Статья увидела свет в феврале этого года и привела к серьезному резонансу, в том числе на Украине.

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«Мы приводили конкретные фамилии, каналы поставок, воинские части, из которых Javelin и Stinger уходили в руки боевиков. Это вызвало серьезные негативную реакцию на Украине, в том числе в СБУ», — рассказал он.

Бывший подполковник пояснил, что к этому черному рынку имели отношение как украинские военные, так и его бывшие коллеги. Поэтому он не стал исключать, что скандальный материал привел к попытке покушения. Но окончательно Прозоров в этом не уверен.

Один из принципов юриспруденции гласит, что после не значит вследствие. Поэтому возможно, что мое расследование послужило триггером, спусковым крючком, а возможно, это просто стечение обстоятельств. Василий Прозоров Бывший подполковник СБУ

Но в том, что за покушением стоят украинские силовики, сомнений у Прозорова нет. Он пояснил, что в стране его считают врагом, потому что он навредил многим, когда работал в СБУ, а после переезда в Россию вынес на публику много неприятных и болезненных факторов для украинских политиков и силовиков.

«Желающих дотянуться до меня с той стороны очень много», — пояснил Прозоров.

Он признался, что получает угрозы каждый день. Последнее покушение стало для него уже третьим, потому ничего сверхъестественного в этом нет.

На днях сменивший офицерские погоны на работу журналиста Прозоров вышел из больницы. По его словам, травмы, полученные им при взрыве машины, серьезными назвать не может.

«Как сказали врачи, на СВО бойцов с такими ранениями через три дня возвращают в строй», — подчеркнул он.

Автомобиль Василия Прозорова взорвался на Коровинском шоссе на севере Москвы 12 апреля. Водитель получил незначительные травмы. Начавшие расследование сотрудники ФСБ задержали трех подозреваемых, в том числе перевозившего взрывчатку курьера.