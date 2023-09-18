Эксклюзив 18 сентября 2023, 16:00 «Ждут свою жертву». Россиянам рассказали, как избежать болезни Лайма при укусе клещей Профессор Чумаков: укус клеща может вызвать у человека болезнь Лайма РИА «Новости»

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За последнее время резко увеличилось число случаев болезни Лайма после укусов клещей в Подмосковье. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что делать при обнаружении симптомов острого заболевания.

Специалист отметил, что человек заражается болезнью Лайма из-за бактерий, которые живут в некоторых клещах. Микроорганизмы называются лептоспиры и могут попасть в кровь через укус паукообразных.

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К симптомам болезни Чумаков отнес температуру, пятно в месте укуса, а также поражение суставов. Он отметил, что болезнь легко лечится антибиотиками. Главная задача пострадавшего — вовремя обратиться к врачу.

«Вакцинироваться нельзя, но можно принять предосторожности против укусов клещей. В весеннее и осеннее время надо, если идешь на природу (в лес особенно) и идешь по какой-то высокой траве. Клещи обычно на верхушках травинок ждут свою жертву», — указал профессор Чумаков.

По мнению специалиста, лучший способ избежать заражения — не допустить укуса паукообразного. Заправленные в сапоги брюки и закрытая одежда во время лесных прогулок помогут не контактировать с клещами.

Кроме того, Чумаков предостерег от использования антибиотиков без рекомендации врачей и специальных тестов.

С начала сезона в Подмосковье более 17 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Болезнь Лайма с начала года зарегистрировали у 376 жителей Московской области.